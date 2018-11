Era marzo del año pasado cuando Ellie-May Minshull-Coyle, una bebé de solo 19 meses, falleció tras permanecer atada a una cama dispuesta como una jaula en Liberpoll, Inglaterra.

Fue su propia madre Lauren Coyle (19) quien la confinó a ese lugar con la ayuda de su padrastro Reece Hitchcott (20). Los vecinos de aquella ciudad no hallan explicación al por qué tanta crueldad en contra de la pequeña.

Mientras las investigaciones avanzan, este 16 de noviembre se conocerá la condena a la madre y al padrastro, sobre quienes recayeron cargos de crueldad infantil por enjaularla y restringirla a una cama.

Para cuando la Policía llegó a la escena del crimen, encontró a Ellie-May en condiciones infrahumanas. La investigación arrojó que ambos mantenían a la bebé atada a la cama para que no se moviera, razón por la cual se evidenciaron marcas tanto en las muñecas como en los tobillos.

La bebé pasó sus días en aquella habitación sin salida al exterior y con las ventadas tapadas con un colchón una sábana.

Según informó la cadena BBC, La niña falleció por "restricción forzada por ligaduras en una posición boca abajo complicada con hipertermia (cuando la temperatura corporal asciende a niveles superiores a los normales", confirmándose así que el espacio no era ventilado.

En su defensa, la progenitora manifestó que habían utilizado ese método (de atar a la niña) para que durmiera toda la noche y generara una rutina. Sin embargo, mensajes de texto confirmaron que la desalmada madre tenía problemas para asumir su maternidad.

Pero este sometimiento no era el único al que estaba expuesta la bebé. Según informó The Sun, la madre escribió este mensaje a Hitchcoot. "Me siento mal porque esta niña siempre es traviesa y estoy tan estresada que me siento mareada. Literalmente siento ganas de saltar delante de un tren. Hoy la golpeé mucho", escribió Coyle.

"DESGARRADOR"



Zoe Russo, una de las detectives que investiga el caso, concluyó que este ha sido el "caso más angustioso" con que ha lidiado en su carrera.

"Pensar en el sufrimiento que esta pequeña niña tuvo que soportar. Estas personas deberían haberla amado, cuidado y protegido. Esto es desgarrador", añadió Russo en torno a la muerte de Ellie-May.

