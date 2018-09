El primer ministro nipón, Shinzo Abe, defendió hoy su plan de reformar la Constitución pacifista de Japón, tema central de la campaña por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD), que se decidirá en las urnas el día 20.

"Todavía no hemos convocado la sesión extraordinaria de la Dieta (parlamento), pero si se hace presentaré nuestro plan de reforma", dijo hoy Abe en la sede del conservador PLD en un acto que marca el inicio de la campaña para estos comicios internos.

Aunque estaba previsto que Abe y su único rival, Shigeru Ishiba, iniciaran oficialmente la campaña el pasado viernes, ambos decidieron retrasar los actos electorales y reducir su agenda a raíz del fuerte terremoto que sacudió la isla norteña de Hokkaido un día antes.

El jefe del Ejecutivo nipón defendió el "derecho a decidir" del pueblo japonés, "ya sea a favor o en contra" de la controvertida modificación, que busca ampliar las competencias a las Fuerzas de Autodefensa (Ejército), y dijo que quiere ofrecerles "la oportunidad de celebrar un referéndum".

Abe, de 63 años, defiende estas reformas con el argumento de que la Carta Magna japonesa está desfasada, ya que el país afronta un panorama regional donde China gana cada vez más peso militar y Corea del Norte sigue adelante con su programa nuclear y de misiles.

El exministro de Defensa Ishiba, único candidato que disputará a Abe el liderazgo del PLD, también se refirió hoy a la reforma constitucional, que considera que debe "realizarse mientras las personas que han vivido la II Guerra Mundial sigan vivas".

"No tengo prisa, pero veo que hay un límite de tiempo" para modificarla, dijo Ishiba, quien añadió que esta iniciativa no debería corresponder solo a las generaciones que "no han experimentado la guerra", declaró en el mismo acto electoral donde intervino Abe.

Ishiba, de 61 años, defiende una posición más agresiva que el primer ministro en materia de Defensa y pretende retirar de la Constitución todas las restricciones para contar con un Ejército propio que le fueron impuestas por EE.UU. tras el conflicto bélico.

Los comicios internos del partido del 20 de septiembre serán los primeros en los que habrá votación en seis años, ya que en los anteriores, de 2015, Abe resultó reelegido automáticamente al no presentarse ningún otro candidato.

De salir reelegido, Abe, al frente del Ejecutivo desde 2012, afrontaría su tercer y último mandato como líder del PLD, lo que le permitiría presentarse a la reelección para seguir gobernando el país hasta 2021, convirtiéndose en el primer ministro más duradero de la posguerra junto a Eisaku Sato (1964-1972).

Fuente: EFE