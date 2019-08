Japón elimina a Corea del Sur de su "lista blanca" de socios de confianza "No es un embargo a las exportaciones. No afectará a la cadena de suministro y no tendrá un impacto negativo en las empresas japonesas", aseguró el ministro japonés de Industria y Comercio, Hiroshige Seko

Seúl advirtió que la medida de Japón tendrá "graves consecuencias" para los lazos de seguridad entre los aliados de Estados Unidos. En la foto, el ministro japonés de Industria y Comercio, Hiroshige Seko. (Foto: AFP)