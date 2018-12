El Tribunal Supremo de la India no ha encontrado irregularidades en la asignación de la compañía Reliance Defence como elegida para el acuerdo de adquisición de 36 aviones Rafale al constructor aeronáutico francés Dassault y rechazó aceptar a vista varias peticiones contra el pacto.

"No hay ninguna razón para la interferencia en la selección del socio y la percepción de individuos no puede ser la base para una investigación errante en el sensible asunto de la compra en defensa", afirmó el presidente del máximo órgano judicial, Ranjan Gogoi, al anunciar el veredicto.

El tribunal no encontró ninguna prueba que apoye que hubo favoritismo comercial y desestimó varias peticiones presentadas ante el órgano que pedían una investigación del supuesto caso de corrupción.

Tampoco consideró que se hayan producido irregularidades en la selección del precio de compra.

La decisión coincide con el inicio de una visita a la India del ministro de Exteriores galo, Jean-Yves Le Drian.

La oposición india ha alegado que la compañía estatal Hindustan Aeronautics Limited (HAL) fue expulsada del trato para la compra de los aviones de combate en favor de Reliance Defence, del multimillonario Anil Ambani y sin experiencia previa en el sector.

La afirmación hace dos meses del expresidente francés François Hollande de que la India favoreció a Reliance en el pacto provocó una tormenta política en el país asiático, donde la oposición ya llevaba tiempo denunciando un supuesto escándalo de corrupción en relación a la compra.

Los entonces ministros de Defensa de la India, Manohar Parrikar, y Francia, Jean Yves Le Drian, firmaron el acuerdo en 2016 en Nueva Delhi, poniendo fin a una negociación de años que comenzó tras el lanzamiento en 2007 de una licitación pública por parte de la nación asiática para renovar su flota de cazas rusos MIG.

Fuente: EFE