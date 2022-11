Corea del Sur. Kim Baek-gyeom, inspector general de Seúl, estuvo de servicio la trágica noche en donde murieron miles de personas en una fiesta de Halloween. Hasta ahora, sigue muy conmocionado por los eventos.

“Habíamos recibido un informe de un altercado en la zona, así que llegué al lugar entre las 22:10 y las 22:15 horas”, le comentó en una entrevista a la BBC. Escuchó varios gritos. “Intenté cumplir con mi deber, ayudar a la gente. Por desgracia, no pude hacerlo.”

A pesar de su conmoción, hace poco salió un video en las redes sociales donde aparece su figura alejando a gente del callejón atacado. Los surcoreanos elogiaron su valentía a la vez que criticaron la gran falta de presencia policial esa noche. Originalmente, para las fiestas de Halloween esas calles se llenarían con cerca de cien mil jóvenes.

“Estaba en la comisaría, esperando a que me enviaran por cualquier delito que pudiera ocurrir en Itaewon esa noche”, comentó. La comisaría no tomó que habría problemas de control de multitudes esa noche. Se acercó al callejón cuando escuchó sobre el altercado. Una vez ahí, pudo observar toda la gente aplastada.

La mayoría estaban aplastados en el fondo del callejón en cuesta que conectaba una carretera principal con las calles llenas de bares en una colina. Viendo esto, el comisario decidió que sería mejor que la gente entrara por la zona superior del callejón. La gente más cercana a él intentaron ayudarlo y darle primeros auxilios a las víctimas. Aunque no tenía un megáfono en la mano, Kim hizo lo posible para evitar extender la tragedia.

Aun así, se siente increíblemente culpable de no haber hecho más. “Siento que no di lo mejor de mí. No cumplí con mi deber como policía coreano y lo siento mucho”. Aun así, familiares de las víctimas se han acercado a él para darle las gracias.

Pero mientras que las familias están agradecidas con Kim, otros han descargado su ira contra la policía de Seúl en general, por la falta de atención esa noche. Muchos incluso han reclamado una investigación profunda de las comisarías para observar por qué hubo presencia de autoridades esa noche. La mayoría incluso hacía caso omiso de las llamadas de emergencia.

El área acordonada donde se produjo una estampida mortal en Seúl, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2022. (EFE/EPA/JEON HEON-KYUN).

Aunque hubo anteriormente charlas, las autoridades no tuvieron en consideración el control de multitudes, aunque sabiendo que sería el primer Haloween una vez que se quitó el mandato del distanciamiento social.

Aunque han criticado los actos de la policía, muchos han admirado al oficial Kim por su acto. “Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y me ha preguntado si estaba bien. Pero en lugar de preocuparse por mí, piensen en las familias afligidas que son las que más van a sufrir. Por favor, recen por ellos”.