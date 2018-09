Fiscalía surcoreana solicita 20 años de cárcel para ex mandatario Lee Myung-bak El ex presidente, que se ha declarado inocente de todos los cargos, es el cuarto ex mandatario surcoreano que ha sido juzgado junto a Chun Doo-hwan y los también conservadores Roh Tae-woo y Park Geun-hye.

En total, el ex mandatario surcoreano está acusado de 16 cargos distintos. (Foto: AFP) En total, el ex mandatario surcoreano está acusado de 16 cargos distintos. (Foto: AFP)