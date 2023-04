Un hombre chino de 65 años, que tenía una deuda de 72 mil dólares y se encontraba en una situación financiera difícil debido a su ludopatía, decidió secuestrar a su propia nieta en Shanghai y amenazar a su hija con matarla a menos que le diera el dinero que necesitaba.

Según los informes de los medios chinos, el hombre identificado como Yuan tenía una fuerte adicción al juego y secuestró a su propia nieta para poder obtener el dinero necesario para continuar jugando.

Yuan fue a la escuela de su nieta de cuatro años para recogerla y luego amenazó a su propia hija. “No volverás a ver a la nena a menos que me des 500.000 yuanes en tres días”, le dijo. La madre de la niña informó rápidamente a la policía y Yuan fue detenido y encarcelado por extorsión.

Yuan no aceptó la responsabilidad por sus acciones y culpó a su hija por sus problemas. “Tengo 65 años y mi hija me está demandando. Ella nunca quiere que me mejore. Ella solo me quiere muerto”. Yuan se negó a aceptar que había cometido un delito y argumentó que se trataba de un asunto familiar, no legal. Además, hizo una huelga de hambre en la cárcel.

Los usuarios de las redes sociales expresaron su indignación ante el comportamiento de Yuan, señalando que la extorsión y la violencia son delitos y que no se deben considerar “asuntos de familia”. Algunos sugirieron que la hija debería cortar su relación con su padre y no tener más contacto con él.