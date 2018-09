El actor Jimmy Bennet, que acusa a la actriz italiana Asia Argento de haber abusado sexualmente de él en 2013, confirmó este domingo, en un programa de la televisión italiana, haber tenido una "relación sexual completa" no consentida, la cual "cambió su vida".

"Todo se produjo muy rápido", indicó en un programa del canal italiano La 7, junto a su abogado Gordon Sattro.

El joven, que tenía 17 años en aquel entonces, explicó que desde que entró en la habitación de hotel en el que Asia Argento, una de las principales voces del movimiento #MeToo, le había citado, ésta empezó a besarle.

"Primero pensé que era algo amistoso, una demostración de su afecto, pero luego sus besos se hicieron más largos y entendí que ella buscaba otra cosa", detalló el actor y cantante de rock estadounidense, de 22 años en la actualidad.

Prosiguió diciendo que "ella puso sus manos sobre mí, me empujó hacia la cama y me quitó el pantalón", aseguró añadiendo que tuvo lugar una "relación sexual completa".

Asia Argento, 20 años mayor que él, negó toda relación sexual con Jimmy Bennet pero admitió haberle pagado dinero.

El joven y su abogado confirmaron haber pedido la suma de US$ 3.5 millones a la actriz italiana. Ésta efectuó un primer y único giro de US$ 380,000, según el diario New York Times, pero el abogado de Bennet aclaró que el monto fue de US$ 234.000 aproximadamente.

Al ser consultado sobre porqué guardó silencio tras la supuesta agresión y sobre su demanda de compensación financiera presentada años después de los hechos, Bennet declaró haber estado sumido en un periodo de gran confusión tras la agresión.

Incluso, el actor mencionó que el movimiento #MeToo fue el que lo animó a solicitar la ayuda de un abogado. "No quería desacreditar a Asia", afirmó, añadiendo que pensaba que nadie creería en su versión de los hechos.

Finalmente, Jimmy Bennet afirmó que cedió a las insinuaciones de Asia Argento porque ella le mencionó que quería participar en alguna película con él. "Confiaba enormemente en Asia (...) ella abusó de su poder".

Cabe recordar que Asia Argento se convirtió en una importante portavoz de las mujeres víctimas del acoso en el cine al contar que fue violada cuando tenía 21 años por el productor Harvey Weinstein en una habitación de hotel, durante el festival de Cannes de 1997.

Fuente: AFP