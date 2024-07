ABC News informó que la persona que abrió fuego contra el mitin de Donald Trump estaba encaramado en un tejado y utilizó un rifle estilo AR-15. ¿Cómo es esta arma?

Aunque parezca increíble, a principios de este año, se vio a varios legisladores republicanos luciendo un nuevo accesorio: prendedores de solapa con forma de rifle semiautomático AR-15.

The Guardian informó que Andrew Clyde, un congresista republicano de Georgia que también es dueño de una tienda de armas contó que había entregado los pins a sus colegas del Congreso “para recordarle a la gente la segunda enmienda de la constitución y lo importante que es para preservar nuestras libertades”.

“La elección del AR-15 –en lugar de otra arma de fuego como una pistola o un revólver– muestra hasta qué punto el rifle se ha convertido en un símbolo del debate sobre las armas en Estados Unidos. Hoy en día es una de las armas de fuego más populares y más reconocibles del país”, reseña The Guardian.

Se trata de un fusil semiautomático de 5,56 mm, accionado por gas y alimentado desde cargadores de 25 y 20 cartuchos, que cuenta con un cerrojo rotativo y un diseño lineal. Fue diseñado por Eugene Stoner, Leroy James Sullivan y Bob Fremont, a partir del fusil AR-10.

El AR-15 fue diseñado desde el inicio como un fusil de asalto ligero, que dispararía un nuevo cartucho con una bala de pequeño calibre y alta velocidad, que permitiría a los soldados transportar mayor cantidad de munición.

Según los periodistas del Wall Street Journal, Cameron McWhirter y Zusha Elinson, el potente simbolismo del AR-15 les llevó a escribir su nuevo libro “American Gun: The True Story of the AR-15″, donde trazan la historia de más de seis décadas del rifle, desde su creación en un garaje de Los Ángeles hasta su uso en tiroteos escolares en Uvalde, Texas, y Parkland, Florida, así como en el tiroteo en el cine de Aurora, Colorado.

Se estima que hay 20 millones de estas armas en manos de civiles.

En cada nueva masacre o tiroteo masivo en Estados Unidos aparece una y otra vez el fusil semiautomático AR-15.

“A diferencia de un disparo con arma corta, como una pistola de 9 milímetros, que deja un orificio de entrada con trayectoria recta hacia otro orificio igual de salida del mismo tamaño —lo que permite con atención médica urgente aumentar las posibilidades de supervivencia de un disparo—, los disparos de AR-15 destrozan completamente a la salida de la bala, lo que produce sangrados y destrucción masiva de tejidos, señalan expertos”, indica La Voz de América.

Un reporte de Telemundo advierte: “Con el aumento de la frecuencia de los tiroteos masivos, también lo han hecho los llamados a restringir las ventas de rifles semiautomáticos como el AR-15, un diseño creado originalmente para el ejército que ahora es copiado por una variedad de fabricantes con diferentes nombres. El estado de Washington e Illinois aprobaron prohibiciones este año, uniéndose a otros siete estados y Washington, DC, que prohíben los rifles semiautomáticos como el AR-15. El presidente Joe Biden dice que quiere restablecer una prohibición nacional que expiró en 2004″.

