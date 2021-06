A sus 95 años, la reina Isabel II del Reino Unido suele destacar por sus looks. Sus coloridos vestuarios son parte de su identidad en la realeza. Conocemos sobre sus gustos y sus bolsos. Lo que desconocíamos hasta ahora es cómo la monarca inglesa elige cada día la ropa que se va a poner. Aquí te lo revelamos.

Según reveló alguna vez el exmayordomo real Paul Burrel, quien se desempeño en el cargo como asistente de la princesa Diana de Gales, “a la Reina se le deben dar en mano todos sus atuendos, ya que toda su ropa se guarda en el piso de arriba”, ha comentado en Yahoo’s Royal Box.

“Su ayudante debe llevarle cada mañana dos bocetos del atuendo con una muestra del material, así la reina Isabel II podrá recordar si es seda, algodón o lana”, y añadió que “el traje que elige es el que le bajan de su armario, por lo que la monarca no ve su guadarropa todos los días”.

El artículo también apunta que su predilección por los colores llamativos y los sombreros responde a su interés por destacar entre la multitud. La monarca no puede fundirse entre la gente y quienes asistan a los eventos reales para conocerla no la perderán de vista. Y es que por esa razón el color beige, por ejemplo, no hace parte de su armario ya que se podría mimetizar en la multitud.

La reina Isabel II del Reino Unido. (Foto: AFP)

Isabel II celebra su cumpleaños

La reina Isabel II celebró este sábado su cumpleaños “oficial” con una ceremonia militar reducida pero vistosa en el castillo de Windsor, su residencia a las afueras de Londres, debido a las restricciones por la pandemia.

La soberana, que cumplió 95 años el 21 de abril, asistió, acompañada por su primo Eduardo, duque de Kent, al desfile militar conocido como “Trooping de Colour” en el cuadrilátero enfrente del castillo, en el que participaron la compañía de Guardas escoceses, caballería y músicos.