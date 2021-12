Para los ingleses la gran sorpresa de esta semana fue ver a Catalina de Cambridge tocar el piano en el concierto de villancicos Juntos en Navidad. La duquesa acompañó al cantante Tom Walker, quien interpretó el tema For Those Who Can’t Be Here en memoria de las víctimas de la pandemia.

Fue la primera vez que la duquesa de Cambridge demostró su talento musical en público, el cual adquirió cuando era pequeña y pudo perfeccionar durante el confinamiento por la pandemia.

“La música fue muy importante para la duquesa durante el confinamiento. También es consciente de lo poderosa que es la música para que la gente esté junta, especialmente durante los tiempos difíciles. Por ese motivo, le encantó participar de esa manera en la actuación de Tom”, así lo ha revelado una fuente cercana a la revista People.

Cuándo aprendió

La duquesa de Cambridge comenzó a tomar clases de piano cuando tenía 10 años con el profesor Daniel Nicholls, quien hace años reveló al diario Evening Standard algunos detalles de Catalina como alumna.

“Era absolutamente encantadora, una maravilla de persona a la que enseñar piano. No creo que nadie pudiera decir que fuese a llegar a ser una profesional, pero era buena y hacía lo que se le pedía”, contaba el maestro, quien en 2011 regaló a su exalumna una canción compuesta por él mismo con motivo de su boda con Guillermo de Cambridge.

Catalina alcanzó el grado tres de ocho de piano. También tomó lecciones canto y flauta, alcanzado el grado cinco en ambas disciplinas. Nicholls también enseñó piano a los hermanos de la duquesa de Cambridge, Pippa y James, así como a su madre, Carole Middleton. “Eran personas encantadoras y alumnos de piano como cualquier otro”, dijo.