Cuando en febrero de este año se supo de la trágica muerte de la canadiense Ashley Wadsworth (19) en el Reino Unido, el principal sospechoso del crimen era el británico Jack Sepple (23), de quien se presumía era su novio. Ahora, ocho meses después, se confirma su culpabilidad y el vínculo que ambos tenían.

La historia va así: Ashley no era novia de Sepple -por lo menos no al inicio-, los unía una amistad de siete años que se inició a través de Facebook, cuando ella tenía tan solo 12. El nombre y rostro del joven británico fueron conocidos por la familia de Ashley en Canadá gracias al FaceTime, donde compartían charlas y momentos familiares. Por ello no fue extraño cuando la jovencita comunicó su intención de mudarse con él en el Reino Unido.

La madre, Christy Gendron, sintió preocupación con la intención de su hija. “Pero no había nada que la detuviera”, le dijo a la BBC.

Ashley llegó al Reino Unido para vivir con Sepple a su departamento de una habitación en noviembre del 2021 en el condado de Essex. Tres meses después fue encontrada muerta.

El 1 de febrero, la policía descubrió que Ashley había sido estrangulada y apuñalada repetidamente en el pecho. Cuando llegaron encontraron a Sepple sentado en la cama, junto al cuerpo de la jovencita.

Sepple admitió el crimen y ha sido condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 23 años y seis meses.

La madre recordó que Ashley había reservado un vuelo a Canadá para el 3 de febrero, que estaba preocupada al notar el comportamiento de Sepple con sus familiares. Pero dos días antes, fue asesinada a puñaladas.

El crimen

La mañana del 1 de febrero discutieron. Ella observaba la foto de una mujer desnuda y Sepple le destrozó el teléfono celular y la acusó de lesbiana. La golpeó y lanzó al gato -mascota de ambos- contra una pared.

Ashley pidió la ayuda de un vecino (a quien le dijo que tenía miedo de ser asesinada) y cuando este acudió al departamento, Sepple se comportó con tranquilidad, pidió disculpas y dijo que todo estaba bien.

El vecino se fue.

Al mediodía Ashley envió varios mensajes a sus amigos de la Iglesia Mormona, pidiendo ayuda. Horas más tarde Sepple envió varios mensajes afirmando que no había ningún problema, pero los amigos quedaron preocupados, trataron de comunicarse con Ashley y al no tener respuesta, enviaron a la policía.

Ahora se sabe que Sepple asesinó a Ashley porque se enojó cuando ella quiso regresar a Canadá.

Jack Sepple tenía denuncias por detención ilegal, agresión y comportamiento coercitivo y controlador. (Foto: Policía de Essex)

Los antecedentes de Jack Sepple

Los padres de Ashley se culpan por no haber conocido los antecedentes de Sepple. “La envié a la boca del lobo”, lamenta el padre.

El historial delictivo de Sepple se remonta al 2014, vinculado al acoso online, agresiones e incumplimiento de órdenes de alejamiento contra la pareja anterior a Ashley.

Las acusaciones en su contra incluían detención ilegal, agresión y comportamiento coercitivo y controlador. Sin embargo, como su expareja no asistió al juicio, Sepple no tuvo condena, solo una orden de alejamiento.

“Si algo no se siente bien, actúe, aunque luego ellos mismos digan “todo está bien ahora, estamos mejor’”, aconseja a otros padres la señora Gendron.

