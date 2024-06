En México, ser periodista es una profesión que implica graves riesgos como ser amedrentado por autoridades como el propio presidente, o la desaparición e incluso la muerte. El país norteamericano ha sido uno de los países con mayor violencia hacia periodistas en la región.

De acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México ocupa el puesto 121 de 180 el ranking de países seguros para ejercer el periodismo. En ese sentido, la organización ha denunciado no solo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha aplicado reformas para contrarrestar los riesgos para periodistas, sino que él mismo ha emprendido una campaña de ataques para desacreditarlos.

Asimismo, RSF indica que, desde 2000 hasta la actualidad, alrededor de 150 periodistas han sido asesinados, mientras que 28 han desaparecido.

De acuerdo con Amnistía Internacional (AI) la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de México informó que entre 2012 hasta diciembre de 2023 se registraron 86 asesinatos de periodistas. De estos casos, 30 tenían relación con el ejercicio de la profesión.

No obstante, la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación tiene cifras distintas, que reportan que, desde 2012 hasta octubre de 2022, 166 periodistas fueron asesinados.

La diferencia de datos se debería a que, según informó AI, “FEADLE no incluye las cifras de las fiscalías estatales”. Esto es de importancia ya que la mayoría de asesinatos ha sido cometida fuera de la Ciudad de México.

Sheinbaum se comprometió

Durante la campaña electoral que dio como ganadora a Claudia Sheinbaum, la candidata de izquierda se comprometió con RPS que protegerá a los periodistas. Incluso, la pupila de AMLO prometió que, en el primer trimestre de 2025, crearía un grupo de trabajo para llevar a cabo las acciones de protección a los periodistas.

La virtual presidenta electa asumirá funciones el 1 de octubre y gobernará por los próximos seis años.

A las pantallas

Los actores Diego Luna y Gael García presentaron el documental Estado de silencio, que busca exhibir la violencia contra periodistas.

“Ejercer el periodismo en México es muy complejo, y si la ciudadanía no está atenta, no esta consciente, y no está presente en el día a día de los periodistas, suena muy injusto”, aseguró Luna.

Por su parte, Gael García también hizo un llamado a la ciudadanía. “[A los periodistas] tenemos que reconocerles, apoyarles, estar cerca, preocuparnos por lo que hoyu vive la comunidad de periodistas en nuestro país”, señaló.

Durante la presentación del filme, María de Jesús Peters protagonista y corresponsal de El Universal comentó que el título surge porque “hay ciertos temas que no se abordan o no se quieren tocar, y al final la gente no se entera”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.