Al Asad avisa a sirios opositores que Estados Unidos no los protegerá

El gobernante sirio Bashar al Asad avisó este domingo a los grupos aliados de Estados Unidos en Siria de que Washington no va a protegerlos y que se convertirán en una "moneda de cambio".

"Decimos a estos grupos que apuestan por los estadounidenses que no van a protegerlos y que no va a ponerlos en su corazón (...) sino en su bolsillo para que se conviertan en un instrumento para intercambiarlo por dólares y que ya ha empezado a canjear", indicó Al Asad, en aparente referencia a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos, aunque no lo mencionó.

En un discurso ante los responsables de los consejos locales del país, transmitido por la televisión estatal, Bashar Al Asad señaló que "la mayoría de los sirios en estas zonas están del lado del Estado".

En lo últimos meses ha habido conversaciones entre el Gobierno sirio y las fuerzas kurdas, que controlan el noreste y este de Siria, para diseñar una "hoja de ruta" y un diálogo amplio para acabar con el conflicto entre ambas partes.

Las FSD, respaldadas por Washington, se encuentran combatiendo al último reducto del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, en una ofensiva que han llevado en paralelo a las tropas del Gobierno sirio y sus aliados.

"Si no se preparan para defender a su país (...) no van a ser sino esclavos del Otomano", manifestó en alusión a Turquía, que respalda a la oposición siria.

Y, añadió, que los estadounidenses "no van a protegerlos, sino que será su estado" quien lo hará.

Estas declaraciones se producen dos meses después del anuncio por sorpresa del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar sus tropas de Siria, que combaten en el marco de la coalición internacional y como apoyo de las milicias kurdosirias.

La partida de los militares preocupa a dichas milicias, que temen que los yihadistas vuelvan a resurgir en el terreno.

Fuente: EFE

