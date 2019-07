Niño dibuja a Arturo Vidal al no tener dinero para comprar figuritas de la Copa América [VIDEO]

Para los niños no hay imposibles. Un pequeño chileno, al no poder comprar figuritas para llenar su álbum de la Copa América Brasil 2019, decidió dibujar a cada jugador de su selección. El primero a quien trazó fue a Arturo Vidal, su ídolo.

La madre del menor, llamado Ignacio, tomó una foto al dibujo de su hijo y lo publicó en redes sociales. Tal fue que desató por su sentido mensaje, que rápidamente la figurita dibujada se viralizó.

Ella, en su publicación, explicaba que Ignacio dibujó a Arturo Vidal porque no tenía dinero para comprarle los cromos del álbum que le habían regalado. La madre se encuentra desempleada.

"A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar!", escribió adjuntando la foto del dibujo.



ARTURO VIDAL SE ENCUENTRA CON EL NIÑO

La historia de Ignacio llegó hasta el mismísimo Arturo Vidal que no dudó en encontrarse con su pequeño fanático. Por medio del programa chileno 'Muy buenos días', el futbolista le regaló una camiseta de 'La Roja' firmada por él, más un paquetón de figuritas.

"¡Gracias amigo Ignacio por dibujarme! ¡Eres un crack! Los sueños sí se cumplen. Ojalá nos podamos conocer", había escrito el delantero días antes del esperado encuentro.

Carolina Viñedo, la mamá de Ignacio, no pudo resistir a las lágrimas por ver a su hijo lleno de felicidad por tener a su máximo ídolo frente a él.

Pero Vidal no fue el único quien hizo feliz al menor. El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (SIFUP) también se sumó a la lista de recompensas que le dieron a Ignacio como premio a su imaginación e inocencia.

Esta organización le regaló, con apoyo de la Editorial Panini, el álbum completo con todas las figuritas. Además, le permitieron tomarse una foto con la réplica de la Copa América que Chile ganó en el año 2015, año en que 'La roja' ganó el título.

