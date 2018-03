Un sujeto de 45 años fue arrestado por la policía estadounidense tras haber desaparecido con una adolescente de 16 años, a quien solía recogerla de su colegio en Pensilvania sin el permiso de sus padres.

Los investigadores hallaron al sujeto identificado como Kevin Esterly en México. A su lado se encontraba la menor Amy Yu, que, según un comunicado de la policía de Allentown, se encuentra "sin heridas y con buena salud".

Según informó CNN, ambos fueron escoltados a Miami por agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Esterly fue detenido luego que la fiscalía general de México emitiera una Alerta Amber por la menor, que, según la policía, huyó de forma voluntaria con el estadounidense.

En tanto, Miu Luu, madre de Amy, manifestó a CNN que Esterly era un conocido de la familia. Su hija lo conoce desde que tenía 11 años.

“Por dos semanas no he podido dormir, no he podido comer, ahora estoy muy feliz”, expresó la mujer conmovida.

Según la madre de la menor, el propio Esterly le contó que tiene esposa y cuatro hijas.

La relación entre ambos se habría prolongado "al menos un año" y Esterly se habría llevado de la escuela a la menor, según informó el jefe de la policía de Allentown, William Reinik. Se supo además que la adolescente habría registrado a Esterly como su padrastro en su lista de contactos de emergencia.

Los agentes confirmaron que encontraron cientos de mensajes entre Amy y Esterly, y que estas misivas parecían como si la adolescente se las hubiese escrito para su enamorado.

La pareja desapareció el pasado 5 de marzo, y de inmediato la madre de la menor reportó el hecho a la policía. Esterly también fue reportado como desaparecido por su familia.

En Pensilvania, la edad de consentimiento para mantener relaciones íntimas con una menor es a los 16 años.