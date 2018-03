Agentes de policía de Broward, arrestaron a dos personas acusadas de robar peluches y otros objetos del monumento ubicado en las inmediaciones de la escuela secundaria Parkland , que recuerda a las 17 víctimas del tiroteo del pasado 14 de febrero, en Florida .

Unos testigos vieron a una pareja tomando elementos del sitio conmemorativo junto a la escuela secundaria. Según los informes, un policía encontró ositos de peluche, placas y ruedas dentadas que habían sido colocadas junto a la cerca de la escuela, en el asiento trasero del automóvil de la pareja.

La policía arrestó a Michael Kennedy de 37 años, y Kara O'Neil, de 40, acusándolos de desfigurar una tumba o un monumento, un delito grave considerado de tercer grado.

En su defensa, Kennedy argumentó en la corte que el monumento fuera de la escuela no es ni una tumba ni un monumento. "Sí, juez, creo que los cargos ... no tienen suficiente evidencia facial, y simplemente no cumplen con los elementos", argumentó.

Sin embargo, el juez no estuvo de acuerdo y dijo que el estatuto del Estado también protege un monumento conmemorativo de los muertos o los artefactos funerarios, informa Sun-Sentinel.

Ahora, Kennedy y O'Neil tienen que pagar US$ 1,000 y se les ordenó alejarse de Stoneman Douglas, tras su liberación.