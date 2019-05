Ariel Segal sobre Venezuela: "La revuelta aún no ha terminado" [ANÁLISIS]

La revuelta popular en Venezuela aún no ha terminado. Las dos partes siguen en pie de lucha y cada una resalta lo que le conviene. Lo que es obvio es que desde hoy la realidad ya no será la misma. El régimen de Maduro y la oposición ya no podrán coexistir haciéndose los tontos, como hasta ahora.

Aunque con Leopoldo López en la embajada de España y militares en la embajada de Brasil, parecería que el plan de Guaidó no resultó como lo planeó, no hay información de que otros diputados se hayan asilado. Eso quiere decir que la lucha continúa.

Lo que ha quedado claro también y es muy interesante es la participación que tuvo Estados Unidos en la negociación con los líderes chavistas. Aunque su plan no prosperó, Mike Pompeo y John Bolton han reconocido que se involucraron en las negociaciones y que hablaron con el propio ministro de Defensa, saltándose a los cubanos, que, se sabe, ejercen poder en Venezuela. Además, aún hay posibilidad de que sigan negociando.

En tanto, una guerra civil en Venezuela no es una posibilidad, pues para ello se necesita dos bandos armados y solo hay uno.