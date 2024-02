Recuerdo que, para muchos periodistas y analistas, Hugo Chávez solía ser solo una figura pintoresca, divertida, quizás con algunos excesos, pero, en todo caso, algunos celebraban sus comentarios socarrones sobre Bush, Alan García y, por supuesto, “el coco” que confrontó a sus amigos de las FARC: Álvaro Uribe.

El tiempo pasó, Chávez murió, pero su proyecto totalitario prosiguió con Maduro y la ayuda de los regímenes cubano, iraní, ruso y chino; casi seis millones de venezolanos emigraron; el narcotráfico se convirtió en el gran negocio de una cúpula militar (el cartel de los soles) que es parte del eje Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Centroamérica y exportación a África, y grupos criminales venezolanos, como el Tren de Aragua, ahora son transnacionales y afectan a varios países de la región.

Tal parece que ya el chavismo no da gracia como antes y ya no es un modelo a imitar con la excepción de unos cuantos que siguen viviendo de ideologías trasnochadas de los años sesenta y setenta del siglo XX. Entonces, ¿sigue siendo la alternativa tomárselo como un problema exclusivamente venezolano? ¿Hay que guardar bajo perfil ante el intento de hacer una elección nueva, este año, inhabilitando a la candidata más popular venezolana, María Corina Machado? Ella merece respaldo, no solo por su valentía, sino porque es la única alternativa en tiempo presente de movilizar la calle siempre y cuando tenga respaldo internacional.

No creo que a estas alturas el régimen chavista caerá por una elección ni por negociaciones diplomáticas. Ya está aferrado al poder con cadenas que ni el mago escapista Houdini podría desanudar. El futuro de Venezuela será definido por los intereses de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, pero queda claro, que, sin una posición principista, el peligro de la influencia perniciosa del régimen de Maduro y sus aliados regionales y mundiales es una amenaza para la democracia y la economía de otros pueblos. Venezuela nunca fue y no dejará de ser un problema ajeno.

