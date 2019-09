Buenos Aires. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que regresaba de Miami a Buenos Aires experimentó severas turbulencias a su paso por la cordillera de los Andes que provocaron nueve heridos dentro del avión por golpes, ninguno de ellos de gravedad, confirmó este sábado la compañía aérea.

De los heridos del vuelo AR1303, ocho de ellos eran pasajeros y una era tripulante, y todos ellos fueron atendidos al aterrizar en las instalaciones del principal aeropuerto de Buenos Aires, Ezeiza.

El incidente se produjo en la tarde del viernes, cerca de una hora antes de que el avión llegara a su destino, a las 19.00 hora local.

La aeronave transportaba a 251 pasajeros, además de los tripulantes, y afrontó el problema al cruzar la cordillera de los Andes, ya que transitaba de Estados Unidos a Argentina por la ruta del Pacífico.

Se trató de una turbulencia que el radar no puede detectar, que por lo tanto no se puede prever, y que se conoce como "turbulencia clara", que a pesar de producir situaciones como la del AR1303 de Aerolíneas Argentinas no ponen en peligro el vuelo.

"Esos fenómenos, según su intensidad, pueden generar movimientos no previstos en el avión, pero no ponen en riesgo la seguridad del vuelo", indicaron desde Aerolíneas Argentinas en un comunicado.

El personal de atención sanitaria desplegó el mecanismo previsto para estos casos y al lugar acudieron médicos y ambulancias, por lo que los heridos fueron atendidos dentro del aeropuerto.

La compañía, de propiedad del Estado argentino, destacó el "profesionalismo y dedicación de todo el personal" que ayudó en estabilizar la situación después del incidente, que generó pánico entre algunos pasajeros que contaron la experiencia por televisión.

Una de las afectadas, que no dio su nombre pero que dijo ser médico, contó al canal TN que la única persona herida de una mayor gravedad fue la que sufrió un "politraumatismo", al hacerse un corte sangrante en la cabeza.

Fuente: EFE