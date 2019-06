Polémica en Argentina por prisión suspendida a joven lesbiana [FOTOS]

Veinte meses de prisión en suspenso (lo que equivaldría a prisión suspendida en Perú) es la orden que tendrá que cumplir una joven que se encontraba fumando junto a su esposa en una estación de tren en Argentina.

Mariana Gómez es el nombre de la sancionada y los cargos que se le han imputado son "resistencia a la autoridad" y "lesiones graves". Sin embargo, la defensa de ella aduce que se trataría de un acto de homofobia.

De acuerdo con el diario argentino La Nación, Mariana golpeó a los policías que se le acercaron a retirarla de la estación Constitución.

La denuncia señala que Gómez le "propinó de forma repentina varios golpes de puño y una patada a los testículos del oficial Jonatan Rojo". "Ustedes son masculinos y no me pueden tocar", exclamó la denunciada, según indica la acusación.

Mariana también habría agredido a otra oficial. "Gómez se abalanzó sobre ella y le arrancó cabellos del sector derecho de su cabeza", se indica en la denuncia.

EL CASO

El caso ocurrió el pasado 2 de octubre de 2017 cuando Mariana se encontraba junto a su esposa Rocío Girat. Ella recuerda que la trataron de arrestar "por fumar dentro de la estación".

"Minutos más tarde, se acercó un empleado de la empresa Metrovías y le pidió a Mariana que apague el cigarrillo porque se trataba de un lugar cerrado, pero ella respondió que no había indicación de prohibido fumar", narra el diario argentino.

La situación empeoró cuando uno de los agentes de seguridad de Metrovías le dijo: "Pibe, apagá el cigarrillo", poniéndole una mano en el pecho. "Soy mujer", le replicó Mariana. Luego forcejearon y, de pronto, vinieron agentes policiales para intentar detenerla.

"Nunca me contestaron por qué me querían arrestar. Forcejeamos, me esposaron y me quedé ahí por cuatro horas", contó Gómez a La Nación. La abogada de ella adelantó al mencionado diario que apelarán a la Cámara de Casación para anular la prisión en suspenso.