Rosario se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas de Argentina. En los últimos días se han desplegado varios cientos de agentes del orden para intentar restablecer el orden y, según informa la prensa del país, un peruano lidera la venta de drogas en el lugar.

Se trata de Julio Andrés Rodríguez Granthon, conocido como ‘El peruano’, nacido en el Callao y que llegó a Argentina al promediar el 2017. Desde entonces, ha forjado un nombre en el mundo del hampa argentino y es hoy considerado como un capo de la cocaína en Rosario.

Pese a que en la actualidad está preso con dos condenas en su contra, una de 2017 a 10 años de prisión y otra del 2019 a 12 años, Rodríguez Granthon continúa con sus actividades delictivas.

Se le conoce por su violencia y por contratar sicarios para eliminar a sus enemigos y mantener su dominio. ‘El peruano’ asegura que esa afirmación es falsa.

“Yo siempre apunté al precio y no a la violencia. Teniendo precio, agarras a los clientes. Yo soy una persona con educación, no sé porque me ponen como una persona violenta”, dijo a Clarín de Argentina.

Ahora, en prisión, teme por su vida porque está recluido con internos de otras narcobandas contrarias.

“Eso me está trayendo muchos problemas. No tenemos contacto personal, pero para muchos que yo esté con ellos en el mismo pabellón me hace un traidor, un sapo (delator). Eso me pone en peligro”, expresó.

VIOLENCIA DESATADA

En tanto, debido a la violencia desatada en Rosario, el mismísimo presidente Javier Milei anunció que visitará la ciudad.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, indicó en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, que el mandatario tiene la “intención” de visitar la ciudad rosarina, en la provincia de Santa Fe, “en dos semanas”, pero que el viaje todavía no está confirmado en su agenda.

Rosario recibió durante la noche del lunes a unos 450 agentes federales para sumarse a las labores de la policía local contra bandas dedicadas a la venta de drogas, que en los últimos días desataron una ola asesinatos en represalia contra el ‘estilo Bukele’ que aplicó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en las cárceles de esa ciudad, informó EFE.

