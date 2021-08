Óscar Javier Kerman (68), un oftalmólogo de la provincia de San Juan (Argentina), se ha visto envuelto en un escándalo tras la denuncia de ocho mujeres, quienes cada una por separado, aseguran haber sido víctimas de abuso sexual cuando las atendía en su consultorio.

Según información de Infobae, la primera de las denuncias fue hecha el jueves pasado y a partir de allí, otras siete presuntas víctimas se sumaron a contar sus historias frente a la justicia.

Tras esta ola de denuncias, el oftalmólogo fue detenido ayer en su casa del country club de Amancay, en la localidad de Santa Lucía, una zona ubicada en el Gran San Juan.

El citado medio precisó que el caso estalló con el relato de Úrsula (su verdadero nombre se mantendrá en reserva), una mujer de 48 años que el lunes 26 de julio, se acercó hasta la guardia de la clínica Santa Lucía porque necesitaba una receta para sus anteojos.

Luego, tras esperar 20 minutos, le comunicaron que el doctor Kerman la atendería. La denuncia fue hecha ante la UFI-CAVIG (unidad fiscal especializada en violencia de género), a la que accedió Infobae.

De acuerdo a esta, la consulta no habría sido normal desde el comienzo, debido a que Kerman, con un presunto tono insinuante, comenzó a indagar sobre algunos aspectos de la vida personal de Úrsula.

El oculista, según la denuncia, la hizo sentar frente a una pared y le mostró varias letras como el típico examen de diagnóstico.

Por lo que declara la mujer, ella casi ni le prestaba atención a los temas irrelevantes que le tocaba el doctor, ya que su intención era dejar la clínica y volver a casa cuanto antes.

Según el relato, Kerman se acercó más de lo normal a Úrsula pero ella se alejó. “Yo retiré mi cabeza para atrás para esquivarlo y él se alejó. Tomé mi bolso que estaba sobre una camilla porque me quería ir y él me dijo ‘¿por qué estás tan apurada?’. Me dijo que volviera con más tiempo para hacer el fondo de ojo”, contó la presunta víctima en su denuncia.

Cuando la mujer se acercó hasta la puerta del consultorio para salir, Kerman la siguió y tomó de su cintura; le dio un beso en la mejilla derecha y le hizo un comentario de contexto desconocido.

“Qué lástima esto de los barbijos, que nos pone tanta distancia”, le habría dicho el oculista a la paciente. El oftalmólogo, siempre según la denuncia, la tomó nuevamente de la cintura para luego forzar un presunto manoseo.

“Me pareció amable que me saludara. Lo miré, me hice hacia atrás, me volvió a tomar de la cintura y me llevó hacia su cuerpo... Me puse de espalda para abrir la puerta y este señor me tocó la cintura”, declaró.

Las siguientes descripciones de Úrsula podrían herir susceptibilidad. De lado, la mujer indicó sentirse completamente nerviosa y conmocionada pues no sabía qué hacer.

Infobae indicó que Kerman, además de ser uno de los dueños de la clínica, integra una tradicional familia sanjuanina. Algunos de sus miembros tienen supuestos vínculos con el Poder Judicial, según sus fuentes provinciales.

Investigación

La investigación está a cargo de los fiscales Eduardo Martínez Yanzón y Claudia Salica. Esta última es la coordinadora de la UFI donde se tramita el expediente.

Tras realizarse la primera denuncia, los funcionarios judiciales solicitaron la inmediata detención de Kerman al juez de Garantías Andrés Abelín; sin embargo, este no consideró que había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación y denegó el pedido.

Con el correr de los días, y tras la suma de otras siete denuncias similares, el magistrado convalidó el pedido y ordenó la captura del oculista. La fiscal Salica confirmó que Kerman, por el momento, recibió ocho denuncias.

Estas se realizaron entre el jueves 29 de julio y comienzos de esta semana; además, las presuntas víctimas van desde los 20 hasta casi los 50 años. Todas fueron pacientes de él y en cada caso se siguió una suerte de modus operandi.

“Las mujeres denuncian actos de abuso sexual simple. Besos en la mejilla, tocamientos, manoseos... Son hechos por separado”, detalló Salica.

“Todo se daba en el momento de la despedida. Primero actuaba como un médico normal y profesional en una revisión. En general, mientras gestionaba las recetas, se mostraba simpático con las víctimas. Primero trataba de chequear si la mujer estaba acompañada, en pareja, casada o a qué se dedicaba. En ese momento era cuando el abordaba a las víctimas”, indicó la funcionaria.

Salica espera los informes psicológicos del acusado, aunque tiene 72 horas para recolectar pruebas. “Vamos a pedir la prisión preventiva”, adelantó.

