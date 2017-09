Un nuevo peritaje forense realizado por expertos de la Gendarmería Nacional de Argentina concluyó que el fiscal Alberto Nisman habría sido asesinado de un disparo en la cabeza. De acuerdo al estudio, el magistrado habría sido víctima de un homicidio fue enviado al fiscal federal Eduardo Taiano como parte de las indagatorias por la muerte del abogado en 2015 en misteriosas circunstancias, señaló a la agencia The Associated Press un colaborador de dicho despacho fiscal que pidió no ser identificado.

Pericias anteriores que fueron ordenadas por la Justicia sostenían la hipótesis del suicidio debido a que no existían pruebas suficientes para sostener que Nisman había sido víctima de un homicidio.

En los últimos días varios medios locales filtraron el supuesto contenido del informe que señala que Alberto Nisman habría sido drogado con ketamina, un potente anestésico, y golpeado para ser reducido.

Tras ello, el abogado fue llevado por dos personas en el baño de su departamento en Buenos Aires y ejecutado de un tiro.

El fiscal Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su canciller y a otros allegados al gobierno por encubrir a los iraníes acusados del atentado contra la Amia, un centro judío en Buenos Aires, en 1994.

El funcionario judicial indicó que el estudio fue realizado por una treintena de expertos, en su mayoría de la Gendarmería, y peritos aportados por las partes del proceso judicial: la familia de Alberto Nisman y la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino, único imputado hasta ahora en la causa.

Diego Lagomarsino declaró ante la justicia que Alberto Nisman le había pedido prestada la pistola calibre 22 el día antes de ser hallado muerto, porque temía por la seguridad de sus hijas. Esa fue, según todos los peritajes judiciales realizados hasta ahora, el arma que efectuó el disparo que mató al fiscal.