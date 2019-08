Mauricio Macri afirma que "el Kirchnerismo no tiene credibilidad en el mundo" [VIDEO]

El mandatario de Argentina, Mauricio Macri , reaccionó contra el "Kirchnerismo", luego de los resultados de las elecciones primarias (PASO), donde el candidato presidencial Alberto Fernández, junto a Cristina Fernández de Kirchner, venció por un amplio margen.

"Tenemos que entender que el problema mayor es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad y confianza en el mundo. Eso es algo que debería hacer una autocrítica el kirchnerismo y resolverlo. Construir esa credibilidad que no tiene. Hay un problema grave entre el kirchenrismo y el mundo, que no le confía lo que tiene que hacer. No es fácil, porque ellos ya gobernaron y tienen que hacer algo distinto de lo que hicieron antes", expresó Macri en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, sede del gobierno argentino.

"De la euforia que había en el mundo internacional el viernes, a partir de encuestas equivocadas, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a traer dinero, empleo. El lunes, ante el resultado adverso al gobierno, hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, el dólar volvió a subir con las consecuencias que esto tiene", agregó.

Las elecciones primeras en Argentina obligan a los partidos políticos postulantes a obtener más del 1.5% de votos para participar en las elecciones generales de octubre.

Mauricio Macri cree que tiene tiempo para revertir esta situación y llegar con fuerza para las elecciones del próximo 27 de octubre, donde buscará la reelección.

"Tenemos mucho para recorrer. Toda elección es un mensaje y lo entendemos. Estamos acá para seguir trabajando. Estamos convencidos de que tenemos mucho para debatir y hacer y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad de mostrar que el cambio continúa. Vamos a hacer una buena elección para ir a la segunda vuelta", indicó.

Acompañado de su candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, el todavía presidente argentino dijo que conversó con los candidatos que lograron pasar la valla "para invitarlos a un proceso electoral constructivo que agregue valor y nos ayude hacia el futuro".

En las elecciones primarias, el candidato Alberto Fernández consiguió 47.65% de apoyo frente al 32.08% que tuvo Macri, una diferencia de 15 puntos.



Estos resultados generaron una gran inestabilidad en Argentina. La moneda abrió a 53 pesos pero rápidamente llegó a 60 por dólar estadounidense, cerrando en 57.30 pesos por dólar, una depreciación de 18.76% con respecto al viernes pasado. Algunas casas de cambio apagaron sus pizarras y por momentos colapsaron las páginas web de los bancos.



En tanto, el Banco Central elevó la tasa de referencia a 74% anual y ofreció una licitación por US$50 millones, en un intento por contener la corrida cambiaria.



El tema no quedó ahí, pues la Bolsa de Buenos Aires, que el viernes había subido 8% en señal de optimismo, este lunes perdió hasta 34%, con caídas de hasta el 46% para algunos títulos.



Esa corriente continuó en la Bolsa de Nueva York, donde los bonos argentinos mostraron caídas de alrededor de 20% y las acciones de las empresas argentinas de más de 50%.