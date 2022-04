Horror en Mar de Plata. La madre de un niño de tres años denunció ante las autoridades a la auxiliar de un jardín de infantes, luego que su hijo la acusara de abuso sexual. Producto de este delito, los familiares protestaron ante la institución e incendiaron la casa de la maestra.

El hecho habría ocurrido el último viernes en el Jardín de Infantes Nº 919, situado al suroeste de Mar de Plata. Según reveló su madre, el menor llegó decaído a casa y con fuertes dolores en la zona inferior del cuerpo. “En el jardín lo habían tocado”, detalló el Clarin.

“Me dijo que la seño le había bajado el pantalón y lo había tocado”, lamentó la madre, quien, junto a un grupo de padres de familia y otros vecinos realizaron este miércoles un plantón frente a la institución educativa, donde también funciona la primaria 35 y la secundaria 47.

Las protestas terminaron con incidentes por lo que tuvo que intervenir la policía de la ciudad, que lanzó balas de goma para dispersar a las personas. Por si fuera poco, otro grupo de padres fue hasta la casa de la auxiliar, a unos 300 metros de la escuela, y la incendió por completo.

El fuego fue sofocado horas después por los bomberos.

“A mí no me gustaba”, le contó el niño a su mamá. “Yo empecé a gritar para llamarte, pero me tapaba la boca”, señaló. Según contaron los papás a medios locales, en un forcejeo, el niño le habría dejado una marca de rasguño en la cara a la auxiliar.

Tras la denuncia en la comisaría de la Mujer, el menor pasó por un médico legista quien confirmó la agresión. “El médico me dijo que el nene había sido abusado”, reveló la mamá.

Las autoridades educativas, a cargo de Gustavo Santos Ibáñez, secretario general de de Suteba; Claudia Rey, de ATE; y Adriana Donzelli, titular de Sadop, repudiaron los hechos y señalaron que exigirán que la justicia investigue rápidamente la denuncia.

“Estamos trabajando y acompañando a las autoridades, docentes y auxiliares que forman parte de ese complejo, como también a las familias que necesitan de la escuela”, indicaron.

“Estas situaciones no se resuelven de un día para otro. Las autoridades deben garantizar el derecho que tiene todo trabajador. El principio de inocencia es una premisa legal que a veces se olvida”, sostuvo Santos Ibáñez.

Las clases en el jardín quedaron suspendidas y la mujer fue separada del cargo tras la denuncia.