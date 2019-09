Un hombre de 34 años, identificado como 'El mago Juan’ es acusado de abusar, drogar y amenazar con un arma cortante a niños de entre tres y cinco años durante espectáculos de magia realizados en el patio de un jardín de infantes de Lomas de Zamora, Argentina.

De acuerdo al diario Clarín, el sujeto, que se dedica a la animación de fiestas infantiles con espectáculos de magia, se presentó en varias oportunidades en el kinder.

“Ni las maestras ni las autoridades a cargo de 90 chicos se dieron cuenta de lo que sucedía en el establecimiento educativo”, denunciaron los padres en declaraciones al canal Crónica.

Al menos siete denuncias se realizaron en la Comisaría de la Mujer de Temperley y el caso ya está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de Lomas de Zamora.

Por su parte, los padres se juntaron en la puerta del jardín para pedir una respuesta de las autoridades del centro educativo que manifestaron que las profesoras acompañaron a los menores en todo momento y que el relato de decenas de alumnos puede ser “inventos de chicos”.

SEPARADOS

Fernando Bóveda, inspector Regional del Ministerio de Educación, en conversación con TN, que ya se separó a las autoridades directivas del jardín de niños.

“Cuando no hay autorización expresa de parte del cuerpo de inspectores la responsabilidad siempre es del equipo directivo. Por eso, separamos al equipo de conducción”, sostuvo.

LOS NIÑOS HABLARON

El testimonio de una nena de una pequeña de 6 años permitió que los hechos salieran a la luz. La menor le contó lo sucedido a sus padres, quienes lo comunicaron a otras familias de la comunidad educativa y se encontraron con el mismo testimonio repetido en varios niños.

“Me levantó la remera, me puso el dedo en la boca, me tocó, me colocó un cuchillo me dijo que no diga nada, que es un secreto que tiene él conmigo. Fue Juan”, precisó.

“El viernes a la tarde estábamos merendando con mi familia y mi hija no quería merendar, la reté para que comiera y de la nada se puso a llorar y me dijo que no quería ir más al jardín porque el mago Juan nos iba a matar a mí y a la madre, que fue lo que le dijo este hombre para que ella no diga nada”, indicó el padre de la primera nena que habló, en conversación con Crónica.