Dos mujeres que permanecieron 11 y 14 años presas por un crimen que no cometieron fueron liberadas tras ser absueltas por la Corte Suprema en Argentina, el último viernes.

Se trata de Cristina Vázquez y Lucía Rojas, quienes fueron condenadas a cadena perpetua por, supuestamente, haber asesinado en 2001 a su vecina Ersélide Leila Dávalos, de 79 años.

Página/12 de Argentina conversó con Cristina Vázquez, hoy de 37 años. Ella recordó cómo en 2008 y con solo 19 años, fue sentenciada como coautora del crimen sin pruebas ni testigos e ingresada al penal de Villa Lanús.

En entrevista con el medio, Vázquez comentó que pensaba ya no volver a salir de prisión y pidió a los jueces que la condenaron “admitan sus errores. Me juzgaron a mí, a mi vida y no realmente lo que había ocurrido”.

“Nunca se pusieron a investigar el crimen. Necesitaban a alguien en la cárcel, que alguien pague. Y me condenaron por la vida que tenía, porque fumaba porro, andaba de joda, no tenía una vida tranquila... Ahora miro para atrás y en realidad, me doy cuenta de que esa es una vida normal cuando tenés 18 o 19 años. Es un sistema judicial machista. Y yo no tenía recursos para pagar un abogado. Eso te deja más vulnerable. Los jueces hicieron lo que quisieron”, agregó a Página/12.

Cristina Vázquez está ilusionada con reiniciar su vida. Ahora, espera ayuda a sus padres, tener un hijo y estudiar para chef.

Lucía Rojas, quien permaneció 14 años en el penal de Ezeiza, también dejó la cárcel.

¿POR QUÉ LAS ABSOLVIÓ LA CORTE SUPREMA?

La Corte Suprema, para absolver a las mujeres, señaló una serie de irregularidades en un “proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo (que tiene en cuenta el beneficio de la duda)”.

La condena estaba basada en conjeturas que señalaron a Cristina por tener un “estilo de vida promiscuo y marginal” que consumía drogas y no había acabado la secundaria.

El fallo que ordena su absolución agregó que “si no hay un debido proceso, entonces no puede existir el respeto a la garantía de la defensa y al derecho a ser oído y si esa garantía se encuentra ausente, no hay posibilidad de garantizar la presunción de inocencia”.