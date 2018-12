Argentina: Joven que difamó a su amigo por violación se disculpó en WhatsApp, pero fue tarde

Nueve días pasaron antes de que un adolescente de Bariloche en Argentina decidiera suicidarse tras ser falsamente denunciado —a través de redes sociales— por su amiga de haberla violado. El enojo fue el móvil para que ella actuara de forma tan imprudente.

La falsa denuncia llegó a un punto sin retorno cuando un grupo de activistas se manifestaron en contra de Agustín Muñoz (18) por algo que nunca cometió. Él participaba en una marcha contra los abusos sexuales cuando de pronto escuchó su nombre como un agresor. Al verse aludido, el joven solo corrió a encerrarse en su casa y encontrar apoyo en su madre, a quien le contó todo.

Agustín se sumió en un profundo estado de depresión. La madre llamó a la joven en cuestión y la convenció de retractarse. Ella se disculpó con Agustín, a través del WhatsApp e Instagram, pero su respuesta no obtuvo el alcance ni la viralización que sí logró su denuncia.

Incluso, Agustín le pidió resolver esto en la justicia, pues su reputación estaba muy dañada, pero ella se negó. “¿De qué manera lo arreglamos, la verdad que no quiero más quilombos”, le escribió Annie. “En la justicia”, respondió él. “No, no puedo, disculpa pero posta que no”, contestó su amiga.

La menor también se disculpó en Instagram. “No puedo hacer más que pedir disculpas...de los errores se aprende y me las mandé posta. No supe ver el límite de ésto”, se lee en las historias. Agustín no lo soportó, pues en redes sociales, todos lo seguían acusando y señalando por algo que jamás cometió.



Agustín se suicidó el 22 de diciembre en Bariloche. La madre había escrito en Facebook el 13 del mismo mes: "Ojo! Amigas amigos y mujeres en general! Hoy una chica escrachó a mi hijo en instagram por enojo y ahora no sabe como parar la bola... jugar con esto es terrible...", en ese mismo post comentó: "Mi hijo murió ayer con su corazón destrozado".

Pese a todo el dolor, la madre Silvia Castañeda pidió que no agredan ni insulten a la amiga y responsabilizó a la sociedad como culpable de lo que le sucedió a su hijo, pues reclamó la falta de soporte emocional para los jóvenes y la facilidad en la que se señala a una persona sin comprobar si los hechos eran ciertos.