Joven dejó extraño mail de despedida a su novia y desaparece

Por más de tres días la familia de Manuel Sánchez desató una búsqueda que tuvo repercursión en redes sociales. El joven argentino desapareció de su vivienda minutos antes de salir de viaje con su novia de 7 meses, pero lo que generó más alarma fue su mail de despedida que ocasionó todas las diligencias.

Luego de todo el revuelo ocasionado, Manuel apareció sano y salvo, en lo que parece ser un caso que solo se salió de proporción.

El pasado sábado Manuel Sánchez y su novia iban a salir de vacaciones a Necochea, antes de salir, él dijo que iba por el auto, el cual guardaba a unas cuadras del departamento.

Grande fue la sorpresa cuando comenzaron a pasar los minutos y Manuel no llegaba. Por si fuera poco, la novia — aún esperándolo— recibió un extraño mail: donde él le se disculpaba y le decía que se tenía que ir. La extraña misiva fue sentenciada con “Vos no te mereces esto”.

Tras ello, la novia se comunicó con la familia de Manuel y pidió que se lleve a cabo una denuncia por desaparición, mientras se seguía el caso se dieron con la sorpresa que el joven ni siquiera había tomado las llaves del auto, pero lo que sí se llevó fue la tarjeta de crédito, su identificación, la extensión de una tarjeta de crédito y dinero.

En los días que estuvo desaparecido, el diario Clarín señaló que fuentes policiales indicaron que el joven habría desaparecido por posibles secretos y mentiras en torno a su profesión, que lo avergonzaban.

Marissa, su mamá, en declaraciones a los medios fue consultada sobre ello y manifestó que no era médico sino que “estaba estudiando” .

“Él nos pide disculpas por un hecho concreto, es una boludez y me sorprende, no fue nada grave, es su vida, a mi no me perjudicó en nada”, dijo.

Así, tras varios días, el joven apareció, según informaron que los mismos familiares publicaron en redes sociales.

Sin duda, Manuel deberá dar explicaciones sobre su paradero y sobre todo a las autoridades que trambién montaron diligencias para encontrarlo.

Centenares de ciudadanos habían iniciado una cruzada para la búsqueda del joven y varios amigos se habían desplazado a ciudades como Chacabuco o San Antonio de Areco para perseguir pistas falsas.