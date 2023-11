Con música rock a todo volumen y ante una enorme audiencia que se hizo presente pese a que, en simultáneo, la selección argentina defendía su invicto en las eliminatorias ante Uruguay, Javier Milei, el histriónico libertario, despedía su candidatura en la ciudad de Córdoba, fortín clave del antikirchnerismo, que, en 2015, dio la victoria a Mauricio Macri.

Un desenlace más modesto eligió su rival, el ministro de Economía Sergio Massa, quien se limitó a realizar pequeños encuentros, entre los que solo destaca un discurso que brindó en una escuela pública bonaerense.

Pero no solo en sus cierres de campaña podemos notar marcados contrastes. Y es que hoy los argentinos tendrán que elegir no solo a su próximo presidente, sino también entre dos propuestas de país radicalmente diferentes. Deberán optar por el continuismo peronista que hundió en la pobreza a cerca del 40% de argentinos o aventurarse a un cambio disruptivo, no exento de riesgos.

CARRERA ABIERTA

Prácticamente todos los medios argentinos fueron categóricos en señalar que Massa fue el ganador del único debate presidencial organizado para la segunda vuelta y celebrado el domingo pasado. No obstante, esto no parece haber afectado las preferencias de los electores.

De acuerdo al promedio de 15 de las últimas encuestas antes del balotaje realizado por el diario El País de España, Milei continúa ligeramente arriba en la contienda con 51.1% frente al 48.8% del ministro de Economía. No obstante, conforme advierte a Perú21 el presidente de Ipsos Argentina, Anibal Cantarian, la diferencia es muy pequeña como para hablar de un favorito.

Similarmente, el periodista del diario La Nación Pedro Lacour sugiere cautela al analizar sondeos, dado que los mismos “tanto en agosto (PASO) como en octubre (primera vuelta) dieron números muy lejos a los reales”.

¿LEÓN DOMADO?

No es un hecho que deba pasar desapercibido el que, en su cierre de campaña, Milei haya contado con la presencia de Patricia Bullrich, excandidata de Juntos por el Cambio (JxC) que, tras quedar fuera de carrera, hizo rencores a un lado -había querellado a Milei por difamación- para lograr un objetivo superior: la derrota del kirchnerismo.

El expresidente Mauricio Macri, líder de JxC, hizo lo mismo y llamó a sus simpatizantes a votar por Milei porque, pese a que “no es todo perfecto lo que propone, tendrá que ir a negociar al Congreso y, todas esas cosas que no gustan no van a suceder, porque no va a tener los votos”. De este modo, Macri buscó dar confianza a los argentinos respecto a que las propuestas más rocambolescas del libertario no sucederán.

No obstante, JxC también podría ser un sostén contra el caos político que auguran los enemigos de Milei en caso de que gane. “Puede llegar a ser una situación bastante caótica. Es cierto que, después de la primera vuelta, la alianza de Milei con Macri lo encaminó de manera un poco más predecible, pero nadie sabe cómo puede ser como presidente. Y esa es la gran incógnita: ¿hasta cuánto está dispuesto a llevar adelante las promesas que ahora esconde pero que hasta hace un mes enarbolaba?”, comenta al respecto Lacour, aunque precisando que el apoyo de JxC brinda al libertario “una mayor gobernabilidad garantizada”.

BOOMERANG ECONÓMICO

Respecto a una eventual victoria de Massa, en cambio, la situación parece más predecible. “Lo que promete Massa es que, si llega a ser presidente, el gobierno va a ser de él. Garantiza en su promesa que va a haber un orden, sobre todo desde una autoridad presidencial que en los últimos años con Alberto Fernández se fue desdibujando”, comenta Lacour.

No obstante, esa predictibilidad no está exenta de una paradoja, ya que es el propio Massa el que ha atizado las condiciones económicas extremas sobre las que va a tener que gobernar, al financiar su campaña de primera vuelta a costa del erario público. “Massa va a tener que lidiar con su propia herencia, pero con herramientas que ya conoce”, agregó.

Para Cantarian, en cambio, el triunfo de Massa también dejaría incógnitas. “¿Qué va a hacer distinto siendo presidente, si cuando estuvo enfocado en la economía no supo resolverlo? ¿Cómo encarará los problemas?”, increpó.