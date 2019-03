¡Todo un ejemplo! Hombre devolvió medio millón de dólares y no aceptó la recompensa

Un hombre de la provincia de Entre Ríos en Argentina vivió una situación muy particular hace unos días. Se encontró medio millón de dólares, lo devolvió a su dueño, pero no quiso aceptar la recompensa y solo accedió a un trabajo formal.

El ciudadano identificado como José Sánchez, de 39 años, observó cómo un hombre dejó olvidado un maletín mientras se subía a su camioneta en la ciudad de Nogoyá.

Sánchez trabaja por la mañana de pintor y por las tardes es panadero. Su vida cambió en un instante al ser testigo del descuido de un empresario mientras conversaba por teléfono y se disponía a subir a su vehículo con el maletín en la mano.

El empresario dejó olvidada la maleta en la calle y partió raudamente. Sánchez, al ver la situación, se acercó hasta el lugar y encontró US$500 mil. Solamente atinó a llamar a la central de emergencias. Sin embargo, nadie le contestó.



Nervioso y contrariado, se comunicó con el conductor de una radio local para que pudiera ayudarlo. El periodista le manifestó que se acerque al medio de comunicación para hacer público su caso.

Durante el trayecto hacia la emisora, visualizó nuevamente al empresario a bordo de su camioneta. El hombre cuenta haberlo visto preocupado y buscando de manera desesperada su maletín.

En ese momento, Sánchez se acercó y solamente le dijo: "Esto es suyo". El empresario se sorprendió y no supo cómo reaccionar.

"Me agradeció un montón. La verdad que, a pesar de ser un empresario, supo comprender por qué yo estaba tan nervioso. Enseguida metió la mano para darme algo y no quise. Pero me dijo 'esto no se va a quedar así' y me pidió mi número y mi dirección", indicó Sánchez que se encuentra casado y tiene dos hijas.

Luego de unas horas, el empresario se comunicó con el trabajador para agradecerle su enorme gesto. Allí nuevamente le ofreció un millón de pesos o una casa como recompensa. Sánchez se negó rotundamente pero accedió a un pedido especial.

"Me contó que el dinero era para comprar unas termas y me dijo si quería ir a trabajar como encargado. Eso sí se lo voy a aceptar porque por lo menos voy a tener un trabajo en blanco, indicó. "Yo quiero tener un trabajo digno, me gustaría tener una mutual para mi familia, ser viejito y cobrar mi jubilación".

