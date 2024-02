La ciudad de Buenos Aires está conmocionada tras el descubrimiento de un doble feminicidio perpetrado por un hombre de unos 40 años. El trágico incidente tuvo lugar el pasado lunes 12 de febrero en una vivienda donde convivía con su madre y su hermana.

Las víctimas fueron identificadas como Elsa Margarita Suárez, de 65 años, y su hija Sofía Aurelia Elsa Chaparro, de 31. Ambas mujeres presentaban signos de múltiples heridas de cortadas en el cuello y tórax, indicando una violencia extrema. En el caso de la hermana del sospechoso, Sofía Chaparro, se encontraron lesiones en los brazos y manos, sugiriendo un intento desesperado de defenderse.

Derderian, practicante de artes marciales, solía ejecutar movimientos con una katana samurái en el patio de su casa, según testimonios de vecinos. La escena del crimen reveló la presencia de la espada japonesa, encontrada en la recámara del sospechoso.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando, tras tres días de intensa búsqueda, las autoridades anunciaron la captura de Derderian. En su declaración, el acusado afirmó que actuó en defensa propia, alegando que su madre y hermana lo atacaron.

“Todos los días peleábamos. Mi madre era alcohólica. Se ponía agresiva. Me corrió con una pala y me pegó con la pala en una pierna. Mi hermana me pegó con el palo de una escoba en la oreja, me salió sangre. Todo sucedió en el patio. Lo mismo hizo con mi padrastro. A él, después de matarlo a palazos, lo prendió fuego”, relató el presunto feminicida.

Según Daniel, primero mató a su madre y luego a su hermana, utilizando la katana para infligir cortes mortales en el cuello. Las autoridades médicas indicaron que las muertes podrían haber ocurrido cinco días o más antes de ser descubiertas, pero los vecinos afirman haberlas visto la noche del viernes.

El caso ha sido catalogado como un doble feminicidio, y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Tigre lidera la investigación. Se están tomando diversas medidas para esclarecer los móviles detrás de este horrendo acto y garantizar que se haga justicia en este trágico suceso que ha estremecido a la comunidad local.





