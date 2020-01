El crimen no es un trabajo. No obstante, así no lo entienden todos. Un inescrupuloso delincuente, quien todavía no ha sido identificado, se hizo viral en redes sociales tras soltar una insólita frase durante un asalto que cometió en una tienda del Barrio Norte, en Buenos Aires (Argentina).

De acuerdo a los primeros informes, el sujeto usó un arma de fuego para amedrentar a la trabajadora del local y llevarse 8 mil pesos.

La cámara de seguridad del negocio captó el preciso instante en el que el hombre ingresó como un cliente común y corriente pidiendo un paquete de cigarrillos. De repente, el hampón se dirige a la caja y dice lo siguiente a su víctima: “Estoy trabajando. No te hagas matar, dame toda la plata”.

Mientras avanzaba hacia el mostrador mostrándole un arma de fuego calzada en su cintura, el sujeto repetía a la joven que “no se haga matar”.

MIRA LA GRABACIÓN