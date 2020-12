El senado argentino aprobó el miércoles una ley que legaliza el aborto, una victoria para el movimiento de mujeres que buscaba esta medida desde hace varios años. Durante el debate, el cual se prolongó hasta la madrugada, diversos senadores dejaron discursos para la memoria. Ese fue el caso de Gladys Gonzáles.

La participación de la senadora de la provincia de Buenos Aires se ha vuelto viral. Y parte de ello se lo debe a la emotiva exposición de sus razones por las cuales está a favor de la medida de legalización del aborto.

La legisladora narró su experiencia personal, pasajes de su formación católica y cómo terminó sufriendo un abortó hace dos años.

Gonzáles indicó que en 2018, cuando se trató el proyecto que legaliza el aborto recibió varias amenazas por parte de su familia.

“El 8 de agosto de 2018 estaba embarazada de nueve semanas de mi cuarto embarazo, tengo tres hijos y deseaba tener un cuarto hijo con todo mi corazón. Antes, durante y después de aquél debate, todos recibimos insultos y amenazas, recibí mensajes muy dolorosos de algunos de mis hermanos cristianos, diciendo que rezaban para que me vaya al infierno y que Dios me iba a castigar. El 10 de agosto de 2018, dos días después de aquella votación, perdí mi embarazo y por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización del aborto”.

La legisladora continuó señalando que esa creencia le duró “solo un segundo”, al comprender que la pérdida respondió exclusivamente a una cuestión médica.

“¿No será hora que nos preguntemos en la Iglesia por qué tardamos tanto en entender la importancia de la educación sexual?”, dijo Gonzales, cuestionando el “sentimiento de culpa” que se imparte desde la Iglesia Católica.

¿A pesar de nuestra fe, nuestra oración y nuestra doctrina hemos fallado porque hemos llegado tarde a entender la importancia de la educación sexual, del acceso al uso de los anticonceptivos. No logramos salvar la vida de ninguna mujer ni ninguna vida”, concluyó Gonzáles.

La senadora @gladys_gonzalez brindó detalles de por qué está a favor de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y afirmó que sus creencias religiosas no pueden estar por encima de su función como representante del pueblo. pic.twitter.com/sBbkNQ8TsN — Televisión Pública (@TV_Publica) December 30, 2020

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Argentina: Senado legaliza el aborto en las 14 primeras semanas de embarazo

Argentina: Senado legaliza el aborto en las 14 primeras semanas de embarazo