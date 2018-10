Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal 4 de Buenos Aires, Argentina, dio inicio al juicio por la llamada "Ruta del dinero K (Kirchner)", que afecta al ya detenido empresario Lázaro Báez y otros procesados por presunto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

El juicio comenzó esta mañana y está dirigida por los jueces Néstor Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti.

En el caso hay más de una veintena de personas acusadas de cometer lavado de activos por haber montado supuestamente entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.

Entre los imputados destaca la figura de Lázaro Báez, en prisión preventiva desde 2016 y acusado de blanquear millonarias sumas de dinero provenientes de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz, que fue adjudicada a sus empresas de construcción.

Según la Justicia, el empresario, dueño del grupo Austral y cercano al fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), fue el encargado de "brindar el entramado societario" para captar fondos públicos y "vehiculizarlos" parcialmente a las manos "de quienes entonces eran funcionarios públicos", en referencia a la ex mandataria y otros altos cargos.

También habría retirado fondos del país para posteriormente reintroducirlos con el propósito de ocultar su origen.

Por esta causa, el pasado septiembre la ex presidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández debió acudir a declarar, cuando presentó un escrito en el que negó haber recibido dinero ilícito como parte de la causa .

Si bien el juez de la causa, Sebastián Casanello, siempre declinó llamarla a declarar, finalmente debió acatar la orden de una Cámara superior.

Por el momento, la ex mandataria no está procesada en este expediente, por lo que no formará parte del juicio oral.

El caso se inició en 2013, aunque dio un giro en marzo de 2016 cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.

Esto derivó en la orden de detener al empresario, quien fue procesado poco después junto a su hijo y los otros presuntos implicados en la trama.



Fuente: EFE