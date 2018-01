"Dejé el arma en su lugar y me fui a acostar”, reveló joven que asesinó a su ex pareja en Argentina Nahir Galarza de 19 años, ofreció nuevos detalles de cómo asesinó a su ex pareja Fernando Pastorizzo de 20 años.

Nahir Galarza: "Se saca primero el seguro y luego se agarra arriba, se tira para atrás y se suelta, y con eso está lista el arma"