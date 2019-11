El presidente electo de Argentina, el peronista Alberto Fernández, acusó este viernes al jefe del gabinete de ministros del Gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña, de “instalar noticias falsas por las redes” sobre su estado de salud.

“Agradecería que Marcos Peña deje de gastar los pocos dólares que todavía no dilapidaron en instalar noticias falsas por las redes. También agradecería a ciertos medios no prestarse a las fake news (noticias falsas). Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Gracias”, publicó a través de su perfil en la red social Twitter.

Fernández acompañó el mensaje de una noticia de un medio local que recoge los rumores de diferentes usuarios de la plataforma que especulaban con que el líder del Frente de Todos estaba internado en un hospital de Buenos Aires, el mismo al que acudió a principios de junio a realizarse unos exámenes.

El vencedor de los comicios presidenciales del pasado domingo se sometió a unas pruebas médicas durante la primera semana de junio debido a “un cuadro de tos seca y dolor torácico, sin otros síntomas asociados”, un episodio que él mismo aclaró.

“Hace muchos años tuve un problema con un coágulo en el pulmón y como ahora era una tos muy persistente, decidí hacer esto. (...) Está todo bien, no sé por qué tanto bodrio. Me vine a hacer unos estudios antes de la campaña. Me pidieron que me quede 48 horas para hacer los estudios”, declaró en su momento.

Fernández se impuso en las elecciones del domingo con el 48 % de los votos, según el recuento provisional, al oficialismo que encabeza Mauricio Macri, con quien se reunió este lunes en la Casa Rosada para abordar la transición hacia el próximo 10 de diciembre, cuando se realizará el cambio de gobierno.

Este martes participó en su primer acto oficial como presidente electo en la provincia norteña de Tucumán y antes de que finalice la semana viajará a México para reunirse con el presidente del país centroamericano, Andrés Manuel López Obrador.

