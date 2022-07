Hace un año, Argentina permitió que las personas ‘no binarias’ se identifiquen en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes con una ‘X’. De esta manera, dicho país es el primero de Latinoamérica que habilita el mencionado derecho. Ante esto, 528 personas optaron por rectificar sus documentos, de los cuales más de la mitad de las personas no binarias fueron menores de 29 años.

El DNI no binario brinda la posibilidad de identificarse ante las autoridades a las personas no binarias, es decir, que no se reconocen con el género femenino ni masculino. El decreto implementa los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo.

En Argentina, en el campo del sexo no solo se puede elegir por las categorías ‘M’, de masculino, y ‘F’, de femenino, sino que también se podrá seleccionar la opción ‘X’. Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita este derecho, como ya lo hicieron otros del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Los datos surgen de la Dirección Nacional de Población del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, que relevó los trámites en las distintas sedes del país.

En un año, 528 personas rectificaron su DNI con la nomenclatura “X”, lo que representa el 20,8% sobre el total de cambios de identidad de género realizados desde el 21 de julio de 2021, según Clarín.

El decreto 476/2021 amplió los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), a 10 años de su sanción, interpretando sus alcances más allá del binarismo y convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en reconocer y ampliar estos derechos.

“Este es un paso que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. Es eso lo que realmente tenemos que conseguir y lograr. Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos, no es lo que necesita saber”, sostuvo Alberto Fernández al firmar el decreto.

La población que cuenta con DNI no binario es principalmente joven: el 55,5 %, 293 personas, tiene entre 18 y 29 años. En el otro extremo, una persona de entre 60 y 69 años optó por la nomenclatura X.

En tanto, se destaca que 40 menores de edad, de entre 10 y 17 años, optaron por el DNI no binario. En el segmento entre 30 y 39 años. 135 hicieron su trámite; también lo hicieron 44, de entre 40 y 49 años; y 15, de entre 50 y 59 años.

La mayor parte reside en las provincias donde se ubican los principales centros urbanos: el 43 % de las personas con DNI no binario se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, el 20,8 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego se ubican Mendoza (5,1 %), Neuquén (4,2 %), Córdoba (3,8 %) y Santa Fe (3,4 %).

