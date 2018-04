Argentina: Se enamoraron en la secundaria, tienen 100 años y este es su secreto de amor [FOTOS]

Llegar enamorado a los 100 años sí es posible. Aunque en el mundo se registran hasta 70 mil divorcios anuales, una pareja argentina ha revelado cuál es el secreto para mantener el idilio de amor pese al tiempo, los problemas y las diferencias.



Se llaman Vicenta Guccione y Ricardo Gioielli, se conocieron desde la secundaria y ahora tienen 69 años de matrimonio. Su historia fue recogida por el diario El Litoral de Santa Fe (Argentina). Ambos coincidieron en que la clave está en ser compañeros, "en no guardarse nada, compartir todo" y ser, sobre todo, "confidentes".

"Obviamente tenemos nuestras peleitas, pero al rato ya nos estábamos abrazando y besando de nuevo", dice Ricardo. Vicenta afirma que el amor, cuando es mutuo, se fortalece. "Ricardo es mi confidente y yo su confidente. Nada de reproches, nos contamos todo, lo bueno y lo malo", explica.



Con 100 y 99 años, solo quieren más tiempo juntos para ver crecer a los 11 nietos y 9 bisnietos que tienen.



—¿Vos me querés o no me querés?— le pregunta él, finalmente.

—Sí, te quiero— le dice ella.

—¿Hasta dónde me querés?

—Más allá del cielo.

—Entonces, dame un besito como cuando éramos jóvenes.

Y luego posan sus labios como tantas veces, como la primera vez.