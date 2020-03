Con la cuarentena establecida durante la pandemia del coronavirus en varios países, las personas deben prevenir el contagio y para ellos permanecer aislados en su domicilio; sin embargo, este cambio radical de pasar más horas en tu hogar puede volverse aburrido y hasta tedioso.

Pensando en esta situación y con espíritu de ayudar, un árbitro español se volvió viral en Twitter luego de ofrecerse para recibir y escuchar insultos de aquellos hinchas y apasionados del deporte rey que desde hace varios días se han quedado sin fútbol, ya que todas las ligas y competencias internacionales fueron suspendidas.

¿Realmente funciona?

Jandro Castro es un árbitro de fútbol de la Tercera División española y hoy por la mañana tuiteó un singular mensaje:

Hola, soy árbitro de fútbol desde hace 10 años. Si estos días necesitas insultar a alguien para no perder tu estabilidad mental, de forma que los que viven contigo salgan perjudicados, háblame y te paso mi número para que me mandes audios — Jandro (@JandroCastroAl) March 17, 2020

“Si estos días necesitas insultar a alguien para no perder tu estabilidad mental, de forma que los que viven contigo no salgan perjudicados, háblame y te paso mi número para que me mandes audios”, publicó. Al instante, lo que parece ser una broma, tuvo una acogida impresionante, a tal punto que en 7 horas sobrepasó los 6 mil 'retuits’.

Y aunque Jandro no respondió el DM que enviamos para solicitar su número, varios fanáticos del fútbol dejaron cientos de comentarios con las frases típicas de este deporte, reclamando, vitoreando, alentando o simplemente aplaudiendo esta iniciativa que tomaron con humor.

Aquí algunos comentarios: