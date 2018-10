Una mujer fue condenada a 20 meses de prisión en Kuwait luego que grabara a su empleada mientras caía desde el séptimo piso en Sabah Al-Salem sin rescatarla.

Según el diario Arab Times, la condenada había admitido que tomó imágenes del incidente para que luego no fuera culpada por ello, subrayando que no pudo ayudar a la víctima.

El hecho ocurrió cerca de abril de 2017, cuando comenzó a circular un video de 12 segundos en el que se oye a la mujer pidiendo auxilio mientras trata de sujetarse con una sola mano por fuera de la ventana.

En la grabación también se escucha otra voz femenina que decía en árabe "no seas loca, vuelve". La criada termina cayendo al vacío, momento que también fue captado por el celular de la mujer.

La Fiscalía del lugar acusó a la mujer por grabar y publicar el video sin el consentimiento de la víctima.

En diálogo con el diario Alaba, la propia autora explicó que subió a la red la grabación "para no ser acusada de la muerte si su criada moría". Sostuvo, además, que la empleada doméstica, proveniente de Etiopía, intentaba suicidarse.

Desde el hospital, la víctima negó que se trate de un suicidio. "No estaba tratando de suicidarme, estaba intentando escapar de la mujer que quería matarme”, declaró. “La señora me metió al baño y estaba a punto de matarme, sin que nadie lo viera, hubiera tirado mi cuerpo a la basura, así que en lugar de quedarme allí, intenté salvarme y fue cuando me caí", refirió según la traducción de Middle East Eye.

ESTE VIDEO PUEDE CONTENER IMÁGENES FUERTES. SE RECOMIENDA DISCRECIÓN