Especialistas señalan que es probable que alguna variante del COVID-19 persista durante años, pero no tienen claro cómo será el futuro. ¿El coronavirus será eliminado por una campaña de vacunación mundial, como pasó con la viruela? ¿Estas campañas tendrán efectos sobre las nuevas variantes? Son algunas de las preguntas de la comunidad científica.

El doctor T. Jacob John, quien lideró esfuerzos en la India para la lucha contra el SIDA y la poliomelitis, señaló a la agencia AP que el virus conocido como SARS-CoV-2, que ya ha matado a más de 2 millones de personas en todo el mundo, se convertirá en “otro animal en el zoológico”, uniéndose a las muchas otras enfermedades infecciosas con las que la humanidad ha aprendido a vivir.

Sin embargo, de momento, todo es especulación. El coronavirus está evolucionando rápidamente y están apareciendo nuevas variantes como las de Brasil, el Reino Unido y Sudáfrica, las cuales se han identificado que son más contagiosas que su predecesora.

Uno de los riesgos que temen los expertos es que las vacunas no funcionen contra las mutaciones, como sucedió con la de la farmacéutica Novavax Inc., que descubrió que su vacuna no funcionaba tan bien contra las mutaciones de Gran Bretaña y Sudáfrica.

Por otro lado Jeffrey Shaman, experto de la Universidad de Columbia, explicó que aún es muy temprano para conocer las repercusiones que tendrá esta enfermedad y sus mutaciones en el futuro. “¿Las personas estarán sujetas a tener infecciones frecuentes repetidas? Todavía no tenemos suficientes datos para saber”, dijo a AP.

Sin embargo, ambos especialistas concuerdan en que la prioridad inmediata es vacunar a la mayor cantidad de personas en el mundo lo más pronto posible.

