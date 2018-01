Antonio Ledezma: "Lo que no logró Pablo Escobar, está pasando en Venezuela"

Estuvo cerca de mil días preso y huyó. El 19 de febrero de 2015, un grupo armado tumbó la puerta de su oficina y se lo llevaron detenido. En un tribunal lo acusaron de conspiración para derrocar al gobierno. Lo internaron en la prisión de Ramo Verde hasta que sufrió una hernia y le asignaron detención domiciliaria, de donde se fugó el 17 de noviembre del año pasado.

El opositor ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, visitó Lima como parte de una campaña internacional por hacer (aún más) notorio el drama que viven los venezolanos, dentro y fuera de su patria, a causa del gobierno de Nicolás Maduro . Le pide a sus miles de compatriotas que han llegado al Perú que resistan, que no se rindan.

Usted ha estado en las entrañas del monstruo y huyó. Desde lejos, ¿cómo se ve el país gobernado por Maduro?

En el horizonte veo la libertad de Venezuela. Para luchar contra una tiranía, hay que ser valiente, tener determinación y ser optimista.

¿Cómo planeó su huida?

Tenía que escapar de mi edificio, donde había una vigilancia permanente, luego atravesar más de mil kilómetros y traspasar más de 29 puntos de control. La posibilidad de que salga bien era mínima. Me llegó información de que entre los planes del régimen estaba secuestrarme y luego desaparecerme; otra opción era mi libertad por ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Y es cuando decido ser más útil afuera.

Desde la orilla de quienes defienden al chavismo se preguntan cómo, en este caso usted, financia su huida y ahora la gira internacional que ha emprendido.

Es correr el riesgo. Y gracias a gente que tiene el coraje de apoyarme. Llegué a Cúcuta y me llamó el presidente Santos y me ofreció asilo. Pero decidí irme a Europa porque mi esposa estaba allá, ella tiene familia en España hace más de 50 años, mi padre era italiano, tengo seis hermanos en Italia. Los gastos de pasajes y demás los financia una fundación. Una gira que hice por Europa la pagó el Parlamento Europeo. Además, tengo una familia que me ayuda. Contamos con una lista de más de 100 personas que nos apoyan. Y estamos constituyendo una fundación. Estoy atado a la causa noble de luchar por Venezuela.

Usted ha solicitado que los gobiernos de América Latina apliquen sanciones. ¿Qué le pidió a PPK?

El mundo en este momento ya tiene conciencia de que la amenaza contra la libertad y los derechos humanos en Venezuela es en serio. Y creo que en eso ha tenido un papel importante el presidente Kuczynski con la creación del Grupo de Lima. Mi objetivo en esta gira latinoamericana, que empezó en Chile, me trajo a Perú y ahora el lunes me lleva a Argentina; es que América Latina debería homologar las sanciones personalizadas que ya han dictado la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. No son sanciones contra Venezuela, sino contra individualidades que están relacionadas con el narcotráfico.

Precisamente, usted ha declarado que Venezuela está en manos del narcotráfico.

Lo que no logró Pablo Escobar en Colombia, lo han logrado estos forajidos en nuestro país. El presidente de la República tiene familiares procesados por narcotráfico en EE.UU, el vicepresidente está relacionado con el terrorismo internacional, el ministro de Relaciones Interiores fue denunciado abiertamente por un narcotraficante que señala que el general Néstor Reverol ocupa inmuebles del narco. En Europa está verificado, según la oficina de Viena de las Naciones Unidas, que el 60% de la cocaína que ingresa a ese continente proviene de territorio venezolano.

También ha pedido que la oposición no se presente a las elecciones presidenciales.

Presentarse sería lanzarse a un barranco, porque estas no son elecciones transparentes.

La oposición participó en las elecciones de la Asamblea Nacional (Parlamento) y ganó.

Porque fueron las últimas elecciones competitivas. El esquema que presentaron para la Constituyente hacía imposible ganarla.

¿La oposición no ha cedido espacios al chavismo al ausentarse de los últimos comicios regionales?

No lo creo. Estaban sometidos a un esquema que favorecía la ventaja del régimen.

Parte de la crisis en Venezuela es que tienen una oposición fracturada. ¿Qué debe hacer ahora este bloque?

Reencontrarse con la estrategia. Nosotros, lamentablemente, hemos cometido errores, como haber cambiado de estrategia de la noche a la mañana, ir a dialogar a República Dominicana sin sacar nada a cambio.

Los venezolanos no confían en la oposición.

Porque el gobierno ha desacreditado a algunos dirigentes.

La oposición también se ha desacreditado sola.

Para luchar contra una tiranía se requiere una oposición auténtica.

¿Y la hay?

No puede ser auténtico alguien que después de haber trazado la estrategia de convocar a un plebiscito, esa misma dirigencia le da la espalda a la decisión del pueblo. Fue un acto de deslealtad. Otro error fue que haya quienes juramenten ante la Constituyente. Debe haber altruismo político, desprendimiento, que pospongamos las ambiciones personales. Nos hizo mucho daño el delirio presidencialista.

¿Se refiere a Capriles?

A todos. Cada quien se veía en el espejo con la banda presidencial. Debe haber una recomposición de la unidad, que recupere la confianza de la ciudadanía.

¿Qué le diría a los venezolanos que están en el Perú?

Que resistan, que no se rindan, que aprovechen esta oportunidad que les da el gobierno de Perú de regularizarse, que tengan un comportamiento digno, que cuiden el nombre y orgullo de Venezuela, que no abusemos de la hospitalidad peruana.

AUTOFICHA:

* “Soy abogado, tengo 62 años y cuatro hijos. Comencé mi lucha política a los 13 años de edad como dirigente estudiantil. Caí preso por primera vez a los 14, por encabezar unas manifestaciones estudiantiles. Desde entonces, me he dedicado a la actividad política de manera ininterrumpida”.

* “Fui diputado por primera vez a los 23 años de edad. Fui secretario de las relaciones partido-gobierno con el presidente Carlos Andrés Pérez. Fui gobernador de la ciudad de Caracas, luego vicepresidente del Congreso como senador antes de tener 40 años, en 1994”.

* “En 1995, gané la Alcaldía de Caracas. Luego competí por la Alcaldía Metropolitana de Caracas y le gané al candidato de Chávez. Luego él me quito el 95% del presupuesto. Me mantuve a duras penas en la Alcaldía. En 2013, fui reelegido. Y ahora en Perú, el Congreso me condecoró con la Medalla de Honor”.