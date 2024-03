El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo que “es hora de crear esperanza para el pueblo palestino de que habrá un Estado palestino”, durante una rueda de prensa en el aeropuerto de Arish, en Egipto.

Tras visitar el cruce fronterizo de Rafah, que conecta la península del Sinaí con la convulsionada Franja de Gaza, el jefe de la ONU sostuvo que debe hacerse “todo lo posible” para evitar una ofensiva de Israel en esa localidad palestina, ubicada en el extremo de la Franja, donde viven 1,5 millones de desplazados de la guerra.

“Todos van a asumir sus responsabilidades con la historia. Para mí, está claro: necesitamos evitar una situación catastrófica en Rafah (...) No me pregunten cómo puedo garantizar que el Gobierno israelí haga lo que sea, porque está claro que el Gobierno israelí normalmente no hace lo que le pido”, manifestó Guterres, quien visitó por segunda vez la frontera desde el inicio del conflicto bélico, el 7 de octubre.

También calificó de “ultraje moral” que se impida el ingreso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Según autoridades egipcias, más de 7,000 camiones repletos de ayuda esperan instrucciones de Israel para ingresar.

“Es monstruoso que después de tanto sufrimiento durante tantos meses los palestinos en Gaza celebren el Ramadán mientras las bombas israelíes siguen cayendo, las balas siguen volando, la artillería sigue golpeando y la asistencia humanitaria sigue enfrentándose a obstáculos tras obstáculos”, lamentó.

