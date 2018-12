Así celebraron en Nueva Zelanda la llegada de Año Nuevo 2019

Solo faltan horas para que todo el Perú celebre la llegada del Año Nuevo 2019 . Sin embargo, en algunos países del mundo, estas celebraciones ya empezaron.

Por ejemplo, en Nueva Zelanda, que lleva 18 horas a nuestro país, la festividad por Año Nuevo llegó.

En estos momentos (07:20 a.m. en Perú), los neozelandeses ya pasaron el clásico saludo de las 12:00 a.m., pues son más de la 1:20 a.m.

Junto a Nueva Zelanda, la isla Fiyi también celebró ya la llegada del Año Nuevo 2019.

Asimismo, los Estados insulares de Kiribati, Samoa y Tonga, situados en el Pacífico Sur, se convirtieron en los primeros del mundo en recibir el Año Nuevo 2019 con fiestas, fuegos artificiales y otras celebraciones.

Kiritimati, isla de Kiribati, conocida también como isla Navidad, fue el primer poblado del planeta en recibir el 1 de enero.