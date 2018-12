¡Masivo espectáculo de fuegos artificiales! Así recibió Australia el Año Nuevo 2019

Una tormenta eléctrica empapó a las decenas de miles de personas que esperaban al tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Sydney, Australia , creando un espectáculo propio con decenas de rayos.

Según la policía, más de un millón de personas acudieron al puerto de Sydney para seguir el brillante espectáculo. Los primeros espectadores ocuparon los sitios más populares, como la Ópera y ambos lados del puente.

El espectáculo incluyó más de 100 mil efectos pirotécnicos acompañados por música que culminó a medianoche con "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", popularizado por Aretha Franklin, quien falleció en agosto.

Las autoridades de Australia tomaron precauciones para evitar un posible ataque terrorista, aunque aseguró que no había amenazas concretas.

Se estima que más de 1.000 millones de personas vieron los fuegos artificiales por televisión.



