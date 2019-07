¿'Annabelle' se cobra una víctima? Hombre de 78 años muere dentro de una sala de cine en Tailandia

Un adulto mayor de origen británico falleció dentro de una sala de cine en la ciudad de Pattaya, Tailandia . El hecho generó sorpresa entre los asistentes, ya que la película que se proyectaba era ' Annabelle Comes Home '.

La noche del martes 2 de julio del 2019, el hombre identificado como Bernard Wilfred Channing de 78 años, ingresó solo a la sala de cine. Una mujer, que también había acudido a ver la película, se percató del hombre y se comunicó con las autoridades, quienes lo declararon muerto, según informa Bangkok Post .



El cadáver del hombre fue retirado por una puerta lateral para evitar mayor exposición. Las personas que estuvieron en dicha función se sintieron muy afectadas pues algunos habían estado sentadas junto al cuerpo del fallecido.

Por el momento no se conocen los resultados de la autopsia que determinaría la causa de la muerte. Por su parte, las autoridades no cuentan con indicios de que hayan otras personas involucradas en su muerte, pero no se descarta que haya muerto producto de la impresión de la cinta.

La recientemente estrenada película de terror 'Annabelle Comes Home', narra la historia de la tenebrosa muñeca maldita que los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren mantuvieron bajo su supervisión. Esta tercera película de la saga de 'Annabelle' explica cómo esta diabólica muñeca termina encerrada en una vitrina de vidrio sagrado con la bendición de un sacerdote en el cuarto de artefactos embrujados que los Warren mantenían en su casa.