Angélica Díaz: El caso de la modelo venezolana que perdió una pierna por negligencia médica

Angélica Díaz es una modelo venezolana que reside en México y desde hace un año vive una de las peores pesadillas debido a una negligencia médica que ocasionó que le amputen una de sus piernas y tenga que retirarse por un tiempo de las pasarelas.



La modelo contó su desgarrador caso y cuenta que ha aprendido a vivir esta situación y poco a poco ha recuperado su autoestima y retomó su carrera como modelo trabajando en varias agencias que fomentan la inclusión.



En esta nota te contaremos el caso de Angélica Díaz y lo que sucede si ingieres medicamentos vencidos.



¿QUÉ PASÓ CON ANGÉLICA DÍAZ?

La modelo dio una entrevista para el programa Hoy de Televisa y contó que acudió a una clínica en Guadalajara, Jalisco, para tratarse una gripe, sin embargo, la enfermera le inyectó ampicilina vencida, por lo que lejos de ayudar en su salud, le provocó que le amputen la pierna.



“Pasaron 10 minutos después que me aplicaron el medicamente y ya no pude poner la pierna en el piso, por lo que fui trasladada de inmediato al hospital y en tres días me dijeron que eran sus riñones o la pierna”, comentó la modelo para el programa.



La joven mostró fotos de cómo tenía la pierna tras la aplicación del medicamento y aunque fue una situación muy triste, ha aprendido a vivir con esa experiencia.

"Fui aprendiendo de esa parte positiva, de ser más humilde, de no enfocarme tanto en las cosas materiales. Hoy en día queremos comprar todo y cuando te das cuenta no podemos comprar la salud. Estuve un mes depresiva, hasta que bueno tienes dos opciones: te caes o te levantas", agregó.



¿QUÉ SUCEDE SI TE APLICAN UNA MEDICINA VENCIDA?

La mayoría de los ingredientes activos de los medicamentos se mantienen incluso décadas después de su fecha de vencimiento. Así concluyó una investigación coordinada por Lee Cantrell, profesor de farmacología clínica en la Universidad de California, Estados Unidos, y publicada en la revista JAMA Internal Medicine.



El equipo analizó ocho medicamentos con la fecha de caducidad excedida entre 28 y 40 años. Descubrieron que:



- El paracetamol y la codeína mantuvieron más del 90% de sus principios activos durante muchos años.



- Con el paso del tiempo, la aspirina y la anfetamina perdieron más propiedades: retuvieron menos del 90% de los principios activos.

Según los investigadores, los fármacos más comunes, como los analgésicos y los antiinflamatorios, pueden seguir siendo eficaces si se los guarda bien y se los protege de las temperaturas extremas, la humedad y la luz solar.



También aclararon que, si se toman medicamentos vencidos, la salud del consumidor no suele correr riesgo. Solo algunos compuestos (como ciertos antibióticos, la nitroglicerina y la insulina) se vuelven tóxicos cuando pasan la fecha de caducidad.