El nombre de Ángela Ponce, Miss España 2018, ha estado en el ojo de la tormenta en el mundo de los concursos de belleza. La modelo transgénero representará a España en el Miss Universo, pero su participación en el certamen internacional ha generado una serie de comentarios negativos por parte de colegas y ex reinas de belleza.

Ponce, quien nació en un pequeño pueblo de Sevilla en 1991, empezó a tratarse con hormonas a los 16 años, a los 24 se sometió a una vaginoplastia y un año después se operó el busto.

"Hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer", señaló en una entrevista con el New York Times.

La modelo siempre resalta las dificultades por las que tuvo que pasar. Por ejemplo, Ponce ha explicado que algunas grandes marcas de ropa la rechazaron al enterarse de que era transgénero.

Tras ganar el certamen de Miss España en junio, ahora competirá en la final de Miss Universo, que se llevará a cabo el 17 de diciembre de este año, en Tailandia.

"He vivido momentos muy duros pero afortunadamente siempre he tenido una personalidad fuerte. Si se reían porque me ponía una diadema, mañana me ponía una corona, sin importarme lo que dijese la gente", aseveró al diario La Vanguardia.

LAS CRÍTICAS

La participación de Ponce en el Miss Universo ha provocado la resistencia de Valeria Morales, Miss Colombia 2018, quien aseguró que "un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacemos mujeres".

A estas críticas, se sumó la mexicana Lupita Jones, ex Miss Universo, quien no dudó en señalar que "un transgénero jamás será igual a una mujer".

Pese a los comentarios negativos, la Miss España encaró la polémica con un tono conciliador y tolerante.

"Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia", escribió en su cuenta de Instagram.